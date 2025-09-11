気象台は、午後10時42分に、洪水警報を庄原市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】広島県・庄原市に発表 11日22:42時点広島県では、12日明け方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。南部では、12日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■府中市□大雨警報・土砂災害12日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm■三次市□大雨警報・土砂災害12日明け方にかけ