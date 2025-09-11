◇パ・リーグオリックス4―10日本ハム（2025年9月11日エスコンF）オリックス・西野真弘内野手（35）のバットが止まらない。7点を追う6回に日本ハム・北山から中堅右へ適時二塁打を放つと、8回には右腕・金村から右中間へ6号ソロ。自身11年目にして初の2戦連発弾となった。「（北山には）1、2打席目もやられていて、いろんな球種を使ってくるのはもう分かっていたんで。打てる球をしっかり仕掛けていって、うまいこといっ