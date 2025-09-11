SHANKが、12月6日、12月7日に開催する主催フェス『BLAZE UP NAGASAKI 2025』の最終出演者を発表した。 参考：【画像あり】SHANK主催フェス『BLAZE UP NAGASAKI 2025』10-FEET、Dragon Ash、SUPER BEAVER、SiMら最終出演者発表 今回発表された出演者は、04 Limited Sazabys、10-FEET、Dragon Ash、SIX LOUNGE、HEY-SMITH、Hump Back、SiM、SUPER BEAVERの8組だ。 なお同公演のチケットは、9月11日21時30分から10月5日23