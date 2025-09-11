◆ロッテ9―1ソフトバンク（11日、ZOZOマリン）ソフトバンクの倉野信次投手コーチが、2回4失点（自責2）でKOされた大関友久投手の巻き返しを期待した。大関は初回に西川史礁に3号ソロを許すと、2回は味方の守備の乱れも絡み3失点。今季最短での降板となった。試合後、倉野コーチは「状態良くなかったですね」と振り返った。相手の積極策については「それは分かっていることなので」とあくまで左腕の状態によるものだと説明