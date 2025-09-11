◆ロッテ9―1ソフトバンク（11日、ZOZOマリン）ソフトバンクは最下位のロッテに大敗し、3連敗を喫した。先発の大関友久が2回4失点（自責2）で5敗目。打線もわずか2安打と沈黙した。2位日本ハムが勝ったためゲーム差は2に縮まり、優勝マジック15で足踏みとなった。ソフトバンクは2日からの本拠地6連戦は5勝1敗。7日の楽天戦（みずほペイペイドーム）で敗れたあと、1日ずつ空いての9日日本ハム戦（エスコンフィールド北海道）