福岡県警城南署は11日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に同日午前11時25分ごろ、県警本部生活安全課の警察官を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなたの免許証を元に口座が作られており、国際的事件になってマネーロンダリングに使用されている」などという内容。さらに交流サイト（SNS）を利用したビデオ通話に誘導された後、口座情報などを聞かれたという。