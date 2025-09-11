福岡南署は11日、福岡市南区向野1丁目付近の路上で10日午後3時ごろ、小学生女児が徒歩で帰宅中、見知らぬ男に「〇〇小学校？」「お友達とはお別れしたんだね」「ここがお家なんだね」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は中年、青系Tシャツ、帽子着用。