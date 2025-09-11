◇パ・リーグ日本ハム10―４オリックス（2025年9月11日エスコンＦ）日本ハム・新庄剛志監督（53）が試合後、頭部の裂創縫合を受けてケ入院中の八木裕打撃コーチ（60）の病室での様子を伝えた。「元気そうでしたよ。でも、八木さんは寝られてはなかったですけど」八木コーチは、9日のソフトバンク戦で折れたバットが頭部に当たり、札幌市内の病院で1週間の入院治療を受けることになった。頭蓋骨骨折はないが、頭部の