国会内で開かれた悠仁さまの成年式を祝う集いで、祝辞を述べる自民党の麻生最高顧問＝11日午後自民党の麻生太郎最高顧問は11日、衆参両院で協議を続ける皇族数確保策の取りまとめに意欲を示した。国会内で開かれた秋篠宮家の長男悠仁さまの成年式を祝う集いで「悠仁親王殿下が皇位を継承されるときにも、お支えする皇族がいるようにしていかなければならない。全力を尽くす」と述べた。麻生氏は党で「安定的な皇位継承の確保に関