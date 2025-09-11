陸上男子１００、２００メートル世界記録保持者のウサイン・ボルトさん（ジャマイカ）や、男子棒高跳び世界記録保持者のアルマント・デュプランティス（スウェーデン）らが１１日、東京都内で開かれたトークイベントに登場した。スポーツ用品大手プーマの日本法人が企画。ボルトさんは世界選手権東京大会を「非常に楽しみ」とし、日本人選手については「４００メートルリレーに、いつもドラマがあって強いので、楽しみにしてい