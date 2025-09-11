9月11日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井がTopCoatの公式FCでの配信で受けたサプライズや、そちらで発表された新たなプロジェクトについて語った。 -「とてもうれしく身の引き締まる思い」- 先日、TopCoatの公式FC内の自身のコンテンツ「ゆっかー