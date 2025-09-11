◇パ・リーグオリックス4―10日本ハム（2025年9月11日エスコンF）オリックス・岸田監督は、プロ2度目の先発に臨むも1死のみで6失点KOを喫した高卒2年目左腕・東松の背中を押した。「これが糧になってくれたらいいですけどね。当然、まだまだ若いんで。いろいろ経験して勉強してもらって、レベルアップしてもらうことを願っていますけど」初回先頭から5連打を浴びるなど、優勝争い真っただ中の日本ハム打線にめった打ち