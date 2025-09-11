日本ハム１０―４オリックス（パ・リーグ＝１１日）――日本ハムが１６安打で快勝。一回、１番野村からの５連打を含む打者１０人の猛攻で６得点を奪い、六回は代打万波の適時打などで加点した。オリックスは東松が乱調。◇ロッテ９―１ソフトバンク（パ・リーグ＝１１日）――ロッテが２桁安打で快勝。一回に西川のソロで先制し、その後も高部の２点打などで三回までに８点のリードを奪った。ソフトバンクは投打ともに振るわず