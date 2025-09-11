阿部サダヲ、松たか子出演のテレビ朝日ドラマ「しあわせな結婚」最終回が１１日に放送された。【以下ネタバレあり】１５年前の事件の真相が判明。毎回、ラスト１分、エンドロール後に衝撃展開を繰り返してきたため、最終回ラストもさらなる裏があるのか、ドキドキの戦慄展開となった。最後、ベッドで眠るネルラ（松たか子）がまた寝言を…。ネットでも「ネルラの寝言何て言ったの？イタリア語だよね？」「最後なんて言