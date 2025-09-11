防衛省は11日、中国海軍3隻目の空母「福建」を初めて確認したと発表した。防衛省によると、11日午後1時ごろ、沖縄県・尖閣諸島の北西約200kmの海域で、中国海軍の空母「福建」とミサイル駆逐艦2隻が南西に航行しているのを海上自衛隊が確認した。自衛隊が「福建」を確認したのは初めて。中国海軍が保有する3隻目の空母「福建」は、従来より大型で、電磁カタパルト式の発射装置を搭載しているのが特徴だ。防衛省は、空母「福建」が