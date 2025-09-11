巨人が１１日の広島戦（東京ドーム）に２―３で敗れ連勝は４でストップ。勝率も５割に戻った。決定打が出なかった。巨人の先発・山崎は初回にリーグ打率トップの小園にソロを被弾しいきなり先制点を献上。それでも直後の攻撃で岡本、中山の適時打からすぐさま逆転に成功した。貴重な援護点をもらった山崎だったが、２―１の３回には一死から３連打で満塁のピンチを招くと、４番ファビアンへの暴投の間に三走が生還して再び試合