SHANK主催フェス＜BLAZE UP NAGASAKI 2025＞が12月6日および7日、長崎・出島メッセ長崎にて開催される。このたび最終出演アーティストが発表となった。発表となったのは8組。12月6日に04 Limited Sazabys、10-FEET、Dragon Ash、SIX LOUNGE。12月7日にHEY-SMITH、Hump Back、SiM、SUPER BEAVERが出演する。チケットのオフィシャル3次先行受付は、9月11日21:30から10月5日23:59まで。■＜BLAZE UP NAGASAKI 2025＞12月6日(土)長崎