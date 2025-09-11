◆パ・リーグロッテ９―１ソフトバンク（１１日・ＺＯＺＯマリン）ソフトバンクは３連敗を喫し、日本ハムに２ゲーム差に迫られた。ミスも目立ち、思わぬ大敗となったが、試合後の小久保裕紀監督は「ワンサイドでしたね」と笑い、すでに気持ちを切り替えていた。先発の大関は２回５安打４失点（自責２）で今季最短ＫＯ。初回に西川の先制ソロの後、さらに連打で一、二塁。佐藤の二ゴロが併殺コースだったが、野村の一塁送球が