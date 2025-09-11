◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト６―５中日（１１日・神宮）ヤクルト・オスナ内野手が決勝の１３号満塁本塁打を放った。同点の５回２死満塁、涌井が投じた内角速球を左翼席へ運んだ。その前の２球は左翼ポール際への大ファウルだっただけに“３度目の正直”となる一発を「最後、ホームランで決められてよかった」と笑みを浮かべた。満塁弾は昨年４月２５日の広島戦（神宮）で放って以来自身５本目。「記憶にも残るし、すごい名