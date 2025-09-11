アメリカの8月の消費者物価指数は2.9％の上昇となり、伸びが加速しました。アメリカ労働省が11日に発表した8月の消費者物価指数は、前の年の同じ月と比べて2.9％上昇しました。ほぼ市場予想通りで、7月の2.7％を上回り伸びが加速しました。また、変動の大きい食品とエネルギーを除いた指数は3.1％上昇しました。CNBCは、「トランプ政権の関税政策の影響が一部見え始めたものの、インフレ率は比較的安定している」と報じています。