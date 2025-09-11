雷雨の影響で空の便に大幅な乱れが出ていて、12日も影響が続くとみられています。羽田空港では11日、雷雲が接近していたことから一時、航空機の離着陸を取りやめました。日本航空は55便が欠航、全日空では73便が欠航し、あわせて2万7000人に影響が出ています。全日空は12日もあわせて20便の欠航が決まっていて、およそ3300人に影響が出る見通しです。