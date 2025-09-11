気象台は、午後10時20分に、大雨警報（土砂災害）を府中市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】広島県・府中市に発表 11日22:20時点広島県では、12日明け方まで土砂災害に警戒してください。南部では、12日未明まで低い土地の浸水に、12日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■府中市□大雨警報【発表】・土砂災害12日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm■三次市□