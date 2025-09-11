友成空が、TVアニメ『キングダム』第6シリーズ（NHK総合）エンディングテーマ「咆哮」を10月19日にリリースする。あわせて、楽曲の一部を聴ける本予告第2弾映像が公開された。 （関連：【動画あり】友成空、TVアニメ『キングダム』第6シリーズED曲「咆哮」10月19日にリリース本予告第2弾映像も） 同楽曲は、友成が自ら作詞、作曲、編曲のほかジャケットビジュアルも担当した。 さらに、