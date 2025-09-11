インターネットイニシアティブ（IIJ）は9月11日、Preferred Networks（PFN）や北陸先端科学技術大学院大学（JAIST）と共同で取り組む、経済産業省とNEDOの採択事業「超高効率AI計算基盤の研究開発」の一環として、2025年7月に松江データセンターパーク（松江DCP）とJAIST石川キャンパスで超高効率AIアクセラレータ・システムの試験稼働を開始したと発表した。松江データセンターパークに設置された直接水冷のMN-Core 2サーバ30ノー