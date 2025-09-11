“日本一のコント師”を決める大会『キングオブコント2025』のファイナリスト記者会見がこのほど、東京・赤坂のTBSで行われ、準決勝を戦った35組の中から決勝進出を果たした10組が出席。初の決勝進出を決めたレインボーは、仕事の都合でフォトセッションのみの参加となったが、笑顔でガッツポーズを決めて喜びを表現した。『キングオブコント2025』ファイナリスト記者会見に出席したレインボーのジャンボたかおと池田直人2008年に