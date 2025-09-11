“日本一のコント師”を決める大会『キングオブコント2025』のファイナリスト記者会見がこのほど、東京・赤坂のTBSで行われ、準決勝を戦った35組の中から決勝進出を果たした10組が出席した。『キングオブコント2025』決勝進出を決めた10組○過去最多エントリー3449組の中から10組が決勝進出2008年にスタートし、毎年TBSで決勝戦を生放送している『キングオブコント』。18回目となる今年は、過去最多となる3449組がエントリーし、9