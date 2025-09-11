お笑いコンビ「ラランド」が11日までに更新されたYouTubeチャンネル「ソフトバンク（SoftBank）」に出演。サーヤ（29）が、相方・ニシダ（31）のコンビニでの振る舞いにドン引きする場面があった。同社のCMでコンビニ店員役を演じたサーヤだったが、イヤホンを着けたままの客に困惑するシーンが。また「店員さんの74.6％がイヤホンを着けたままのお客様の対応にストレスを感じています」と表示されていた。撮影後「『イヤホ