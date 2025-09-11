新潟県警本部新潟県警は11日、投資に関する情報を共有するLINE（ライン）のトークグループで、滝沢依子県警本部長になりすましたアカウントを確認したと発表した。投資を推奨する趣旨の投稿をしていた。県警は「SNSで警察官を名乗る人から連絡を受けたら相談してほしい」と注意を呼びかけている。県警によると、なりすましのアカウントは11日、グループに「皆さんの資産の安全を守るために招待された」とした上で「現在のグル