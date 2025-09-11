俳優山〓賢人（31）が11日、都内で、女優土屋太鳳（30）とダブル主演を務めるNetflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン3（9月25日から独占配信、佐藤信介監督）グローバルファンイベントに出席した。アリス（山〓）やウサギ（土屋）らがある日突然“今際（いまわ）の国”に放り込まれ命がけの“げぇむ”に参加させられる、Netflixの大人気ドラマ。20年に配信のシーズン1は世界70カ国で、22年のシーズン2は90カ国でトップ10入り