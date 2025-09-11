◆パ・リーグ日本ハム１０―４オリックス（１１日・エスコンフィールド）オリックス・岸田護監督は、２２球でＫＯされた先発・東松を一切責めなかった。立ち上がりから５連打を浴び、１死しか奪えず６失点した高卒２年目左腕。「当然、まだまだ若いですからね。思い切って行け、というところで出しましたけど。２位のチームですから。やっぱり打ち込まれましたね」と現実を受け止めた。「まだ」と条件をつけ「やられる（打たれ