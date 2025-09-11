◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト６―５中日（１１日・神宮）ヤクルト・吉村貢司郎投手が７回２失点でチームトップの６勝目を挙げた。初回、４安打を許して２点を先制されたが、２回以降はテンポを上げてストライクを先行させる投球で７回まで無失点。「（捕手の）中村さんもテンポアップしていこうと言ってくれたので、その通りにしっかりできましたし、野手の皆さんが点を取ってくれたのでラクに投げられました」とバックに感