◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０ＤｅＮＡ（１１日・甲子園）ＤｅＮＡのドラフト３位・加藤響内野手（四国ＩＬ・徳島）が「７番・二塁」でプロ初スタメンに抜てきされた。１０日の同カードでは代走でプロ初出場を果たしていた。緩急を使ってくる大竹の前に３打数無安打とＨランプはともらなかったが、「守備も打撃もそつなくじゃないけどできた。整理して次の試合を迎えたい」と次を見据えた。三浦監督は「捉えた打球もあり