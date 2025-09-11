◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽スーパーラウンド日本６―２米国＝延長８回タイブレーク＝（１１日・沖縄セルラースタジアム那覇）大歓声が高校侍たちを包んだ。１―１で延長８回タイブレークに突入し、無死満塁、岡部飛雄馬遊撃手（敦賀気比）が放った中越えの３点適時二塁打が決勝点となった。「我慢して、選手たちが本当に良いプレーをしてくれた」と小倉全由監督＝前・日大