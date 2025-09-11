【新華社北京9月11日】中国北京市で開催中の「2025年中国国際サービス貿易交易会」には、日本貿易振興機構（ジェトロ）が日本企業36社を取りまとめて出展している。約200平方メートルの日本館は、健康・美容、高齢者ケア、工芸品・日用品、食品・飲料など多分野のサービスと製品を紹介している。（記者/邱虹、呉寒氷）