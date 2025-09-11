中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京9月11日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は11日の記者会見で、フィリピン外務省が中国の黄岩島国家級自然保護区設置に「強く抗議した」ことについて、中国はフィリピンの不当な非難といわゆる「抗議」を受け入れないと表明した。林氏は次のように述べた。黄岩島は中国固有の領土であり、黄岩島国家級自然保護区の設置は中国の主権の範囲内に属する事柄である。その