高市早苗前経済安保担当相は、来月4日投開票の自民党総裁選に立候補する意向を固め、来週、立候補会見を開くことを高市氏の陣営幹部が明らかにしました。11日夜、高市氏は自身を支持する議員ら約20人と会合を開きました。会合に参加した黄川田仁志衆院議員によると、この中で高市氏は総裁選に立候補する意向を固めたことを伝えたということです。また、来週にも正式な立候補会見を開いて訴える政策などを示すということです。また