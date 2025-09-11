初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレスVol36“過激な仕掛人”新間寿は終わらない」は11日、後楽園ホールで行われた。メインのレジェンド選手権は挑戦者で初参戦の黒潮TOKYOジャパンが第20代王者・船木誠勝（フリー）と対戦。師弟対決で盛り上げると思っていたが、3分58秒、場外にいた船木に向かい、黒潮がノータッチトペコンヒーロを見舞うと王者が右肩を押さえて動けず。レフェリーストップ