【フランクフルト共同】欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁は11日の記者会見で、欧州連合（EU）とトランプ米政権との貿易関係が悪化すれば「輸出がさらに減速し、投資と消費を下押しする可能性がある」と懸念を示した。