今年9月、脅迫文言を書いた包丁などを段ボール箱に入れて70代女性の自宅に送り女性を脅迫した疑いで無職の女が逮捕されました。脅迫の疑いで逮捕されたのは、新潟市北区に住む無職の女(33)です。女は9月3日、脅迫文言を書いた包丁などを段ボール箱に入れて下越地区に住む70代女性の自宅に送り、女性を脅迫した疑いがもたれています。事件は被害女性の関係者からの届出で発覚。警察によりますと、送られた包丁には「死