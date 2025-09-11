今年7月、新潟県村上市内の小売店でスニーカー1足を盗んだ疑いで40歳の男を逮捕しました。窃盗（万引き）の疑いで逮捕されたのは、岩手県花巻市に住む会社員の男(40)です。男は今年7月19日午後5時半ごろ、村上市内の小売店でスニーカー1足（販売価格1万2000円）を盗んだ疑いがもたれています。事件は被害店舗からの届出で発覚。警察によりますと、盗まれたスニーカーはナイキエアジョー