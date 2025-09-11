新型コロナウイルスへの注意が必要な状態が続いています。新潟県内では9月7日までの1週間の定点あたりの報告数が『11．58』となりました。前の週よりは0．11減少していますが、インフルエンザであれば、注意報基準に相当する定点あたりの報告数10を超えています。百日ぜきと伝染性紅斑、いわゆる“りんご病”も報告数は減っていますが、引き続き注意が必要です。いずれも基本的な感染症対策が重要で、新型コロナウイルスでは部屋の