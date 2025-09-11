きょう夜、山形県河北町谷地の国道で、軽乗用車が道路を横断中の自転車と衝突する事故があり、高齢の男性が意識不明の状態で搬送されました。（サムネは事故現場付近） 【画像】事故現場付近 現場付近は信号機や横断歩道はない場所だということです。 警察と消防によりますと、きょう午後７時ごろ、山形県河北町谷地で、「車と自転車の事故。自転車がはねられた」などと事故を目撃した人から１１９番通報がありました。 現場は