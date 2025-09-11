◆ロッテ9―1ソフトバンク（11日、ZOZOマリン）ソフトバンクの牧原大成内野手が自打球直撃も問題なしを強調した。「1番二塁」で先発出場。6回1死の第3打席で、2球目をスイングした際に、自打球が右膝を直撃。その場に倒れ込み、その後、トレーナーに付き添われて自ら歩いてベンチ裏へ下がっていった。治療を終え、打席に再び立った。試合はフル出場した。試合後、牧原大は「大丈夫です！（プレー続行は）気持ちで！」と語