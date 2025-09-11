◆ロッテ9―1ソフトバンク（11日、ZOZOマリン）ソフトバンクは最下位のロッテに大敗し、3連敗を喫した。先発の大関友久が2回4失点（自責2）で5敗目。打線もわずか2安打と沈黙した。優勝マジック15を減らすことはできなかった。8月の月間MVPに輝くなど打撃好調の牧原大成が6回、右膝に自打球を当てた。一度ベンチ裏に下がった後、打席に戻って遊飛に倒れたが、その後もグラウンドに立ってフル出場した。試合後、小久保裕紀