9月11日、東京では大雨により川が氾濫するなどの被害が出ていますが、10日は新潟県内で大気の状態が非常に不安定となり、激しい雷雨となりました。一夜明けた11日も大雨の影響は続いていて、突風による被害が発生した上越市では気象庁の機動調査班が現地調査を行いました。 ■激しい雷雨から一夜…各地で影響続く マンホールから勢いよく吹き出す水や、一面、冠水した道路を水しぶきを上げながら走る車。【記者リポ}