明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆いつも通りがんばっていても、なかなか成果が見づらい時。物足りない気持ちになりますが、今はコツコツと続ける事が大事。B型の運勢……★☆☆☆☆大事なものをなくしてしまいそうな暗示。すぐには見つからないようなので、焦ったりしない事。O型の運勢……★★★★★チャンスと出会いに恵まれる一日。