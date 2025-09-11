大阪・関西万博で9日、一夜限りの特別イベントが開催されました。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン発の人気キャラクター・ハミクマと、大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクがダンスでコラボし、SNSでは反響が広がっています。■ゾンビとハミクマが万博会場を恐怖に包みこむ今回、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと2025年日本国際博覧会協会が初の本格コラボレーション。パークの人気イベント『ハロウィーン・ホラー・