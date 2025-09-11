メキシコの首都メキシコシティーの高速道路で石油ガスを積んだタンクローリーが爆発し、4人が死亡、90人がけがをしました。AP通信などによりますとメキシコシティーで10日、高速道路で石油ガスを運搬していたタンクローリーが爆発し、炎上しました。周囲を走っていたとみられる車両は真っ黒に焦げ、トラックの運転席部分は焼け落ちてしまっています。近所の住民も駆けつけ救助活動が行われましたが、爆発に巻き込まれた4人が死亡し