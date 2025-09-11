今年8月、新潟県長岡市内で顔見知りの50代女性が泥酔していることに乗じて性交等をして、ケガをさせた疑いで72歳男が逮捕されました。 不同意性交等致傷の疑いで逮捕されたのは、長岡市に住む会社役員の男(72)です。男は8月17日午後1時ころ、長岡市内で50代女性が泥酔していることに乗じて性交等をして、全治16日間のケガをさせた疑いがもたれています。事件は、被害女性からの届出で発覚。警察によりますと、女性は肩や膝に打撲