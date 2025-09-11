【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比07銭円高ドル安の1ドル＝147円35〜45銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1704〜14ドル、172円60〜70銭。朝方の8月の米消費者物価指数（CPI）公表後に米長期金利が低下。日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りが一時、強まった。